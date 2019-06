Na finálovom turnaji Ligy národov nevyužijú nové pravidlá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 4. júna (TASR) - Nová pravidlá, ktoré sa týkajú jedenástok, priamych kopov a neúmyselnej hry rukou, nepoužijú na finálovom turnaji futbalovej Ligy národov. Zmeny schválil na marcovom zasadnutí Medzinárodný výbor pre pravidlá futbalu (IFAB) a začiatkom júna vstúpili do platnosti, no nebudú sa týkať ani najbližších dvoch kôl kvalifikácie EURO 2020.IFAB rozhodol o sprísnení pravidiel pre posudzovanie hry rukou. Podľa starých pravidiel sa pri hre rukou posudzoval jasný úmysel hráča zahrať rukou. Nové pravidlá by mali za nedovolené považovať aj náhodné zahratie rukou pri strelení gólu alebo asistencii spoluhráčovi na gól. Napriek zavedeniu systému VAR od minuloročných MS v Rusku sa medzi odborníkmi viedla polemika, kedy považovať hru rukou za nedovolenú. Práve rozdielne rozhodnutia viedli IFAB ku zmene pravidiel.IFAB zaviedol aj žlté a červené karty pre funkcionárov jednotlivých tímov za nešportové správanie. Pri striedaní hráč, ktorý ide z trávnika, musí ihrisko opustiť pri najbližšej postrannej čiare. Informovala o tom agentúra AFP.