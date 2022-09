Na fínsko-ruskej hranici je rušno, mladí Rusi sa snažia uniknúť povolávaciemu rozkazu do armády

Rušná premávka na hranici

Rusi dostanú stopku

22.9.2022 (Webnoviny.sk) - Premávka cez fínsko-ruské hranice sa cez noc podľa fínskych predstaviteľov zintenzívnila. Stalo sa tak po tom, čo v stredu Kremeľ oznámil čiastočnú mobilizáciu, informuje televízia CNN.Šéf fínskej pohraničnej stráže pre medzinárodné záležitosti Matti Pitkaniitty na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter informoval, že do Fínska cez jeho východnú hranicu prišlo v stredu zhruba 4 824 Rusov, čo je v porovnaní s predošlou stredou viac o 1 691 ľudí.Počet bol však nižší ako cez bežný víkend, poznamenal Pitkaniitty. Pohraničná stráž v južnom Fínsku na Twitteri informovala, že premávka na hraniciach bola aj vo štvrtok ráno rušná.Minister obrany Antti Kaikkonen sa v stredu vyjadril, že Fínsko pozorne sleduje situáciu v Rusku. Minister zahraničia Pekka Haavisto tiež avizoval, že sa Fínsko začína pripravovať na národné opatrenie, ktoré by obmedzilo alebo zabránilo cestám ruských turistov do krajiny.Ako uvádza denník Iltalehti, opatrenie by podľa Haavistoa buď zahŕňalo rýchle prijatie novej legislatívy alebo s výkladom existujúcich nariadení. Fínsko nechce byť tranzitnou krajinou, povedal minister a dodal, že jeho krajina je stále za európske riešenie situácie.