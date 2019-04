Na funkciu mestského kontrolóra v Bratislave je 12 kandidátov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Na funkciu nového mestského kontrolóra v Bratislave je 12 kandidátov. Poslanecká komisia skonštatovala, že všetci splnili zákonom stanovené podmienky, aby sa mohli uchádzať o tento post a včas odovzdali svoje prihlášky. Kto sa stane novým kontrolórom hlavného mesta, rozhodne vo štvrtok (25.4.) bratislavské mestské zastupiteľstvo.Mestským kontrolórom Bratislavy sa chce stať Iveta Bullová, Marek Kuľka, Janka Mahďáková, Marián Miškanin, Ján Mrva, Richard Nagy, Ignác Olexík, Anežka Poradová, Viera Potanková, Pavol Sovič, Igor Trenk a Mário Vanc. Kandidáti sú pozvaní na štvrtkové rokovanie mestských poslancov, kde sa predstavia a budú odpovedať na prípadné otázky.Voliť mestského kontrolóra budú poslanci verejným hlasovaním. Komisia rozhodla, že každý poslanec dostane hlasovací lístok s menami 12 kandidátov v abecednom poradí a zakrúžkujú jedného z nich. Na zvolenie mestského kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.Mestské zastupiteľstvo ho volí na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Funkčné obdobie doterajšieho mestského kontrolóra Petra Šinályho končí 30. apríla a nástup jeho nasledovníka je určený na 1. mája. Mestskí poslanci zároveň vo štvrtok určia novému mestskému kontrolórovi výšku mesačného platu.Šinály vo februári oficiálne oznámil, že sa vzdáva k 30. aprílu funkcie mestského kontrolóra. Na tomto poste pôsobil od roku 2009. Do funkcie ho zvolilo mestské zastupiteľstvo aj v roku 2015, odkedy mu plynulo ďalšie šesťročné funkčné obdobie. V roku 2015 povedal, že sa mu po odbornej stránke podarilo povzniesť úlohu mestského kontrolóra. V hlavnom meste je podľa neho stále čo riešiť, a to v oblasti financií, zrýchlenia príjmov z nájmov i daní. V marci Šinálymu poďakoval za jeho doterajšiu prácu primátor Bratislavy Matúš Vallo a aj viacero mestských poslancov.