Na futbalových MS v Rusku udelili iba 4 červené karty

Hráč Francúzska Benjamin Pavard (vľavo) oslavuje svoj gól v zápase osemfinále MS 2018 Francúzsko - Argentína v ruskej Kazani 30. júna 2018, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 16. júla (TASR) - Na 21. MS vo futbale v Rusku padlo najviac vlastných gólov (12), rozhodcovia odpískali najviac pokutových kopov (29). Prvýkrát na tomto fóre mali hlavní rozhodcovia k dispozícii video (VAR) a jeho úspešnosť presiahla 99 percent. Na niekoľko zaujímavých čísiel upriamila pozornosť agentúra DPA.1 - len jeden zápas v základnej skupine rozhodoval renomovaný nemecký arbiter Felix Brych. Po chybe v stretnutí Švajčiarov so Srbmi 22. júna v Kaliningrade, ktoré vyhrali Helvéti 2:1, neodpískal penaltu po zápasníckom zákroku dvoch švajčiarskych obrancov na Alexandara Mitroviča. Ako sa neskôr ukázalo bola to chyba a Brych tiež kontroverzne nevyužil VAR. FIFA ho poslala domov ešte pred štvrťfinále.4 - iba štyri červené karty padli na mundiale v Rusku. Videli ich po druhej žltej Jérôme Boateng z Nemecka a Rus Igor Smolnikov, priamo červenú dostali Michael Lang zo Švajčiarska a Carlos Sanchez z Kolumbie. Je to najmenej od MS 1978.9 - deväť z ich 12 gólov strelili Angličania zo štandardných situácií. Je to nový rekord MS.10 - do listiny strelcov sa zapísalo až desať belgických hráčov, posledným bol Thomas Meunier v zápase s Anglickom o bronz. Toľko hráčov strelilo gól len za Talianov v 2006 a Francúzov v 1982.19 - až 19 gólov padlo v nadstavenom čase druhého polčasu. Je to o sedem viac ako vo všetkých nadstavených časoch na MS 2014 v Brazílii.20 - Chorváti boli na 20. mieste najnižšie klasifikovaným mužstvom v rebríčku FIFA vo finále, odkedy v roku 1992 ranking zaviedli.29 - na MS nariadili rozhodcovia 29 pokutových kopov. To je suverénne prekonanie doterajšieho rekordu 18 penált z MS 2002, 1998 a 1990. Sedem strelcov v nich zlyhalo.72 - priemer 72 percent držania lopty mali Nemci v ich troch zápasoch skupiny. Nebolo im to nič platné, obhajca zlata z Brazílie sa porúčal domov už pred vyraďovacou fázou.99,32 - takúto percentuálnu úspešnosť dosiahol VAR po semifinálových zápasoch. Po finále sa ešte zvýšila, keďže VAR rozhodol o pokutovom kope pre Francúzov po ruke Ivana Perišiča. Podľa oficiálnych záznamov FIFA bolo video v akcii v 19 prípadoch.169 - na turnaji padlo v 64 zápasoch 169 gólov, čo dáva priemer 2,64 na stretnutie. V historických tabuľkách je to 15. najvyšší priemer. Pred štyrmi rokmi v Brazílii padli o dva góly viac (2,67).47.371 - bola priemerná návštevnosť na jednom zápase na dvanástich štadiónoch v jedenástich ruských mestách. Spolu si priamo na tribúnach zápasy pozrelo 3,031.768 divákov.857.000 - švajčiarskych frankov vybrala FIFA na pokutách za disciplinárne prehrešky mužstiev. Z toho až 360.000 bolo za nosenie neautorizovaných štulpní.