Na Game Days v Trnave rozoberú problémy znevýhodnených hráčov

Trnava 29. mája (TASR) – Medzinárodné videoherné podujatie na Slovensku Game Days Trnava prinesie od štvrtka 30. mája do nedele 2. júna nielen možnosť diskutovať o inovatívnych digitálnych hrách s poprednými svetovými vývojármi, ale aj výstavy, sériu workshopov a Slovenskú hru roku.Podujatie pre odborníkov i záujemcov pripravila Asociácia slovenských vývojárov hier v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavským herným cechom. Uskutoční sa v kultúrnom centre Malý Berlín.Videohry prinášajú hráčom oddych, kultúrne vyžitie aj sociálny rozmer. Čoraz viac vývojárov sa však zaoberá otázkou, čo v prípade, keď má hráč zdravotné obmedzenie, ktoré mu bráni plnohodnotne hrať. Na Game Days Trnava budú na túto tému diskutovať tvorcovia hier.konštatoval spoluorganizátor podujatia Michal Kabát z FMK. Uviedol, že podľa prieskumu sa medzi neprofesionálnymi hráčmi nachádza až 20 percent znevýhodnených.doplnil Kabát. Svojimi skúsenosťami to podľa neho potvrdzujú aj pozvaní hostia. O možnostiach úpravy videohier pre znevýhodnených hráčov bude hovoriť nevidiaci Sightless Kombat z Veľkej Británie, ktorý má vlastný internetový kanál venovaný videohrám z perspektívy nevidiaceho hráča.O vývoji funkcií a hardvéru pre znevýhodnených hráčov príde do Trnavy informovať aj Bryce Johnson, ktorý podnietil rozvoj projektov s inkluzívnym dizajnom pre znevýhodnených hráčov. Ale i Helios Moreau, ktorý mal ako výskumník používateľských skúseností a dizajnér za úlohu prispôsobiť jednu z hier nevidiacim a slabozrakým používateľom.doplnil Kabát.