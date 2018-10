Na Giro 2019 tri časovky a náročné vrchy pri porcii 3518 km

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 31. októbra (TASR) - V stredu odhalili organizátori cyklistických pretekov Giro d'Italia v Miláne trasu pre rok 2019. Bude mať tri časovky, v 1. etape 8,2 km s kopcovitým dojazdom v Bologni, v 9. etape 34,7 km dlhú so stúpaním v San Maríne a záverečná etapa ponúkne 15 km boj s chronometrom s cieľom v amfiteátri vo Verone.Už 102. ročník odštartuje 11. mája a vyvrcholí 2. júna. Celkovo pelotón absolvuje 3518 km. Od 13. etapy vymenia šprintérov, časovkárov a klasikárov vrchári, ktorí budú bojovať v náročných stúpaniach na legendárne Mortirolo či Gaviu, novým vrcholom bude v Alpách Col del Nivolet.Titul by mohol prísť obhajovať Brit Chris Froome, ale už skôr potvrdil, že prioritou bude pre neho Tour de France 2019. Podľa portálu cyclingnews.com by mohol pred obľúbenými pretekmi Okolo Kalifornie dať Giru prednosť aj trojnásobný slovenský majster sveta Peter Sagan z Bory-hansgrohe.