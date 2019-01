Na Hlavnej stanici spustili do prevádzky nové výťahy a podchod

Snímka z bratislavskej Hlavnej stanice. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 24. januára (TASR) – Na bratislavskej Hlavnej stanici bol vo štvrtok spustený do prevádzky zrekonštruovaný bývalý batožinový podchod a nové samoobslužné výťahy na nástupištiach 1 až 5. TASR o tom informoval hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč.ŽSR tvrdia, že takto zabezpečili bezbariérový prístup a väčší komfort nielen imobilným cestujúcim z predstaničného priestoru priamo na jednotlivé nástupištia k vlaku, a to bez nutnosti sprevádzania cestujúcich zamestnancami stanice cez koľajisko úrovňovými priechodmi.podotkol Lukáč.Bezbariérová prístupová cesta pre zdravotne postihnutú osobu a osobu so zníženou pohyblivosťou vedie cez vstupnú halu prijímacej budovy nájazdovou rampou do odchodového či príchodového vestibulu a na nástupište číslo 1.spresnil Lukáč. V prípade nefunkčnosti výťahov zabezpečia ŽSR bezpečný prístup na nástupište sprevádzaním imobilného cestujúceho zamestnanci železničnej stanice. Pre včasný nástup imobilného cestujúceho do vlaku sa podľa Lukáča odporúča príchod na železničnú stanicu 30 minút pred odchodom vlaku.Hlavnú stanicu v Bratislave čakajú pred májovými majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji ešte menšie úpravy. Pribudnúť má nové svetelné označenie stanice (hlavný nápis), štyri nové pokladnice v čakárni, nové graficky atraktívnena sklenených plochách, nový grafický orientačný systém či na druhom podlaží budovy osadenie sadrokartónu medzi reštauráciou a čakárňou. Zároveň sa má realizovať čistenie a výmena svietidiel a odstrániť sa má aj vizuálny smog. ŽSR sľubujú hĺbkové čistenie podláh, obkladov, schodísk, podchodov i zábradlí.Železnice neupúšťajú ani od plánu v budúcnosti komplexne zrekonštruovať Hlavnú stanicu. V decembri 2018 bola schválená pracovná skupina, zriadená za účelom návrhu komplexného a dlhodobého riešenia pre rozvoj a modernizáciu stanice. Pracovná skupina má navrhnúť aj čiastkové zmeny stanice v súvislosti s májovými majstrovstvami.