Na Hlavnom námestí v Bratislave už stojí 14-metrový vianočný stromček

Na snímke osádzanie vianočného stromčeka na Hlavnom námestí v Bratislave 31. októbra 2019. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 31. októbra (TASR) – Na Hlavnom námestí v Bratislave stojí od štvrtka vianočný stromček. Je to 25 rokov starý, 14 metrov vysoký a 1300 kilový smrek obyčajný a mestu ho podaroval obyvateľ z mestskej časti Rača. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že strom rozsvietia na začiatku Vianočného hlavného trhu. Ten sa bude konať od 22. novembra do 22. decembra.Hlavné mesto prichádza tento rok s s novým konceptom trhov, ktorý je zameraný na kvalitné, ekologické, bezpečné, ale i vizuálne atraktívne gastronomické podujatie so sprievodným kultúrnym programom. V novom prevedení preto bude aj usporiadanie stánkov a absolútnou novinkou má byť "zero waste", čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovať množstvo komunálneho odpadu. Používať sa majú výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady.Tohtoročnou novinkou vianočných trhov bude aj nové priestorové usporiadanie predajných stánkov. Na Hlavnom námestí budú komerčné stánky, na Františkánskom námestí bude pódium so sprievodným programom.poznamenal Bubla.