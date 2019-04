Na horách je malé lavínové nebezpečenstvo

Na snímke zasnežená príroda v Mlynickej doline vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Liptovský Hrádok 13. apríla (TASR) - Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí trvá v sobotu malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. TASR o tom informoval Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.Snehová pokrývka je do určitej hĺbky dôsledkom pretrvávajúceho ochladenia zamrznutá a tvrdá, čiže je všeobecne dobre spevnená. Na tvrdom povrchu je jeden až päť centimetrov nového snehu. Vo výnimočných prípadoch je možné uvoľnenie spontánnych kĺzavých základových lavín na veľmi strmých trávnatých svahoch.V sobotu ráno bolo na horách premenlivé počasie, väčšinou bola hmla a v hrebeňových polohách striedavo hmla a polooblačno. Ochladenie trvá, teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus štyroch do nula stupňov Celzia. Fúkal slabý až mierny juhovýchodný vietor s rýchlosťou do piatich metrov za sekundu, v nárazoch miestami do ôsmich metrov za sekundu.Za uplynulých 24 hodín pripadlo do piatich centimetrov nového snehu, z toho najviac vo Vysokých Tatrách. Snehová pokrývka je zrána a po celý deň väčšinou zmrznutá a tvrdá, a len na slnkom osvietených svahoch mierne odmäkne. Pod zmrznutým povrchom je sneh naďalej vlhký až mokrý. Súvislá snehová pokrývka je na severných stranách pohorí v priemere od výšky 1200 metrov, na južných od 1350 metrov nad morom. V úzkych dolinách to môže byť nižšie.