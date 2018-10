Na hospodársky výbor budú predložené zmeny v rekreačných poukazoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) - Novela zákona o podpore cestovného ruchu má od januára budúceho roku zaviesť do praxe príspevok na rekreáciu. V pondelok návrh odobril Výbor Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet. Na hospodársky výbor budú ešte predložené zmeny, na základe ktorých by mala byť dĺžka pracovného pomeru predĺžená z 12 na 24 mesiacov a povinnosť by mala platiť len pre zamestnávateľov, ktorí majú 50 a viac zamestnancov.Poslanec SNS Radovan Baláž priblížil, že pozmeňujúci návrh bude predložený o týždeň na parlamentný hospodársky výbor. Podľa poslanca budú zároveň dva spôsoby poskytovania tohto príspevku. Jedným z nich je, že zamestnanec predloží faktúru na svoje meno a druhým je podobný princíp ako pri stravných lístkoch, teda elektronická karta.Príspevok by mal byť vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. To znamená, že v prípade, ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 a viac eur ročne, zamestnávateľ mu prispeje maximálnou sumou 275 eur. Ak zamestnanec vynaloží na dovolenku nižšiu sumu, zamestnávateľ mu na ňu poskytne príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov. Príspevok by mal byť oslobodený od daní.Podľa predkladateľov by malo toto opatrenie podporiť domáci cestovný ruch. Poslanci argumentujú tým, že v štátoch, kde je podobný systém zavedený už roky, napríklad Francúzsko, Maďarsko či Taliansko, zaznamenávajú vyššiu účasť tamojších turistov na domácich dovolenkách.Príspevok na rekreáciu sa má podľa návrhu poslancov vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tiež na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.