Na hrade Ľubovňa vystavujú poklad a relikvie sv. Kunigundy

Hrad Ľubovňa, archívna snímka. Foto: TASR/Adriána Antošková Foto: TASR/Adriána Antošková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stará Ľubovňa 19. augusta (TASR) – Na hrade Ľubovňa v týchto dňoch vystavujú poklad a relikvie sv. Kunigundy, uhorskej princeznej, krakovskej a sandomierskej kňažnej. Podľa riaditeľa Ľubovnianskeho múzea Dalibora Mikulíka ide o výnimočnú udalosť nielen v rámci Slovenska, keďže predmety historicky prvýkrát opustia múry kláštora klarisiek v Starom Saczi.ozrejmil riaditeľ a dodal, že v júli v roku 1280, niekoľko dní po smrti svojho manžela Boleslava, si Kunigunda spoločne so svojimi sestrami obliekla mníšsky habit a založila kláštor klarisiek v Starom Saczi.Kunigunda sa počas svojho života stala aj významnou političkou s výnimočným talentom pre diplomaciu. „“ dodáva Mikulík s tým, že Kunigunda bola tá, ktorá do Krakovska pozvala uhorských baníkov. Tí objavili a sprevádzkovali celosvetovo slávne soľné bane v Bochni a Vieličke.zdôraznil. Kunigunda zomrela po ťažkej chorobe 24. júla 1292. Pápežom Jánom Pavlom II. bola kanonizovaná 16. júna 1999. Kláštor sestier klarisiek v Starom Saczi počas svojej nepretržitej existencie od roku 1280 až po dnešné časy uchováva a stráži poklad sv. Kunigundy v podobe vzácnych gotických šperkov a relikvií tejto svätice.zdôraznil Mikulík s tým, že výstavu môžu návštevníci vidieť do konca septembra.