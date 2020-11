Na hraniciach s Ukrajinou sa spustí antigénové testovanie, podľa Klusa to bude už o pár dní

Otvorených bude viac ako tridsať prechodov

Sprísňovanie hraničného režimu zatiaľ nehrozí

3.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pilotný projekt antigénového testovania na hraniciach by mohol byť v pondelok 9. novembra spustený na slovensko-ukrajinskej hranici. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS) po rokovaní expertnej pracovnej skupiny, kde sa prehodnocoval aktuálny hraničný režim.„Počnúc s dnešným dňom sa začínajú preverovať možnosti a verím tomu, že v pondelok by sa celý ten pilot mohol spustiť a testovať by mohla súkromná spoločnosť,“ spresnil Klus. Od toho, ako bude tento projekt fungovať, sa budú vyvíjať aj ďalšie kroky.„Budeme radi, keď otestujeme približne deväťtisíc ľudí, ktorí týždenne prechádzajú ukrajinskou hranicou. Tam budeme vidieť, či sme schopní všetkých, ktorí prichádzajú na územie Slovenska, zachytiť antigénovými testami,“ skonštatoval štátny tajomník.Podľa Klusa by mohlo by byť otvorených približne 37 hraničných prechodov, je to však téma, ktorá je realizovateľná až po 15. novembri, keď skončí aktuálne obmedzenie.Dodal, že pre tretie krajiny platí to, že po príchode na Slovensko musia byť všetci v päťdňovej domácej izolácii a následne sú testovaní PCR testami.V prípade priaznivej epidemiologickej situácie napríklad v Rakúsku, Maďarsku alebo v Poľsku, ktoré sú stále pre Slovensko zelenými krajinami, nebude podľa Klusa dôvod na sprísňovanie hraničného režimu.V prípade, ak sa situácia zhorší, bude to na konzíliu epidemiológov, aby rozhodlo o prípadnom preradení týchto krajín medzi rizikové krajiny.