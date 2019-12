Na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom začali predvianočné kolóny

Na snímke hraničný priechod s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Vyšné Nemecké 12. decembra (TASR) – Aktuálna čakacia doba pre nákladnú dopravu na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké je pri výstupe zo Slovenska 570 minút, pri vstupe do krajiny 420 minút. Vodiči osobných motorových vozidiel strávia na priechode na ukrajinskej strane 90 minút, na slovenskej pol hodiny. Vo štvrtok popoludní o tom informovala finančná správa na svojej oficiálnej internetovej stránke.povedal pre TASR prednosta Okresného úradu Sobrance Boleslav Lešo. Počet kamiónov odhadol na 400. Ako ďalej uviedol, v súčasnosti riadia na začiatku obchvatu na slovenskej strane dopravu príslušníci hraničnej a cudzineckej polície, osobné autá sú odkláňané cez obec. Podľa Lešových skúseností sa bude pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami situácia ešte zhoršovať.doplnil.Ako o tom informuje finančná správa, na hraničnom priechode v Ubli sú osobné motorové vozidlá pri výstupe zo Slovenska vybavované priebežne, pri vstupe z Ukrajiny avizuje čakaciu dobu 60 minút.Situácii na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké by mala pomôcť jeho plánovaná rekonštrukcia. Do konca roka 2020 sa má rozšíriť súčasné pracovisko osobnej dopravy na strane vstup o tri jazdné pruhy a na strane výstup o dva jazdné pruhy. Majú tu tiež vzniknúť nové odstavné plochy pre kamióny. Stavebná investičná akcia vo výške 6,4 milióna eur tiež počíta s vybudovaním chodníka pre peších cestujúcich v oboch smeroch a tiež nového objektu určeného na ich vybavovanie. O pridelení finančných prostriedkov na komplexnú rekonštrukciu hraničného priechodu rozhodla vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Sobranciach koncom októbra.