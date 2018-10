Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké chytili Ukrajinca s marihuanou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ v Žiline Foto: TASR - KR PZ v Žiline

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vyšné Nemecké 31. októbra (TASR) - Polícia obvinila 32-ročného Ukrajinca z drogovej trestnej činnosti. Na Slovensko vstupoval s marihuanou.Ako v stredu informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, muž v utorok (30. 10.) vstupoval na územie Slovenska ako spolujazdec v osobnom motorovom vozidle cez hraničný priechod Vyšné Nemecké. Obvineného podľa jej ďalších slov kontrolovali colníci. Ukrajinec im predložil vrecko so sušinou rastliny vykazujúcou morfologické znaky rastliny Cannabis (konope) a plastové vajíčko ako pomôcku na užívanie drog.ozrejmila hovorkyňa.Obvineného muža umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho vzatie do väzby. Za tento skutok mu hrozí trest odňatia slobody na tri roky až desať rokov.