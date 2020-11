Na hraničných priechodoch budú prebiehať zvýšené kontroly, dôvodom je koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vo štvrtok 5. novembra predpoludním začnú policajti náhodne kontrolovať vozidlá na vstupe a výstupe do a zo Slovenskej republiky na 40 hraničných priechodoch naprieč celým Slovenskom. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová Ako ďalej priblížila, cieľom tejto akcie je zmonitorovať situáciu na hraničných priechodoch a intenzitu dopravy. Takéto zvýšené náhodné kontroly budú na hraničných priechodoch v rôznych časoch do nedele 8. novembra. Podľa hovorkyne budú pokračovať aj v ďalšom období.Výsledky budú poskytnuté na rokovania Ústredného krízového štábu tak, aby opatrenia prijímané proti šíreniu ochorenia COVID-19 boli čo najviac cielené a aby splnili svoj účel.„Ďalšie opatrenia na hraniciach budú závisieť od vývoja situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku a v susedných krajinách,” dodala Bárdyová.