Na Hrebienku horel les v nedostupnom teréne, hasiči adresovali turistom upozornenie (foto)

5.4.2020 - Na Hrebienku, v Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v sobotu popoludní rozhorel les. K miestu požiaru vyrazili 14 profesionálni hasiči z Popradu, z Vysokých Tatier a z Mengusoviec. Pridali sa k nim aj dobrovoľné hasičské zbory z celého regiónu.Oheň sa rozšíril na ploche jedného hektára. Informovalo o tom Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.„Aj v nedeľu o 9:00 hodine na tomto mieste stále prebieha hasenie. Boli nasadené sily a prostriedky, ktoré pracujú na likvidácii požiaru,“ agentúru SITA o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove.Požiar sa rozhorel v blízkosti turistického chodníka, ktorý je známy ako Tatranská magistrála. „V popoludňajších hodinách náhodní turisti oznámili horským záchranárom zadymenie pod Slavkovským štítom. Informácia o stúpajúcom dyme bola ihneď odovzdaná hasičom, ktorí požiadali Horskú záchrannú služba (HZS) o súčinnosť,“ uvádzajú horskí záchranári na svojej stránke s tým, že horskí záchranári začali hasičom pomáhať s transportom materiálu potrebného na uhasenie požiaru. V sobotu v podvečerných hodinách sa im podarilo dostať oheň pod kontrolu.Podľa zástupcu náčelníka mestskej polície Vysoké Tatry Jozefa Štefaňáka sa oheň rozhorel vo veľmi ťažko prístupnom teréne, kam sa dá dostať len so špeciálnou technikou.„Vzbĺkla suchá tráva, čo veľmi sťažilo hasenie. Do strmého terénu je náročné dostať sa peši, nie ešte s technikou,“ dodal Štefaňák s tým, že mestská polícia žiada turistov, aby sa v Tatrách správali zodpovedne, aby nenarábali s otvoreným ohňom a aby špaky neodhadzovali do voľnej prírody.