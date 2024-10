Na Hrebienku už začali s prvými prácami na Tatranskom ľadovom dóme, na vytvorenie diela majú jeden mesiac

Umelci prídu na rad neskôr

Tému vyberajú mesiace vopred





Projekt má za sebou jedenásť ročníkov. Stavba z ľadu pripomínala počas poslednej sezóny londýnske Westminsterské opátstvo (Westminster Abbey). Bola spomienkou na návštevu britskej kráľovnej Alžbety II. na Hrebienku v roku 2008.



Chrám bol prístupný od novembra do apríla, pozrel si ho rekordný počet návštevníkov. V minulosti však našli autori inšpiráciu napríklad v Chráme Kristovho vzkriesenia v Petrohrade, Katedrále sv. Jakuba v španielskom pútnickom mieste Santiago de Compostela, parížskej Katedrále Notre Dame či v bazilike Sagrada Familia v španielskej Barcelone.



Otvorením Tatranského ľadového dómu v novembri sa v Tatrách každoročne oficiálne začína zimná sezóna.





17.10.2024 (SITA.sk) - Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách už pribudla biela kupola, vznikajú pod ňou základy tohtoročného Tatranského ľadového dómu.Tím pracovníkov, rezbárov a sochárov má na vytvorenie diela z ľadu jeden mesiac. Tému a podobu stavbyvšak odhalia organizátori už tradične pri slávnostnom otvorení.To sa podľa obchodného a marketingového manažéra horského strediska Vysoké Tatry Lukáša Brodanského uskutoční v polovici novembra. Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, s prácami na stavbe sa začalo počas minulého týždňa.V týchto dňoch sa pod kupolou podľa Brodanského pracuje zatiaľ na hrubej stavbe, umelci prídu na rad až neskôr. Denne na to dohliada umelecký rezbár Adam Bakoš , ako hlavný staviteľ a autor jej architektúry.„Práce sú naplánované na tridsať dní. Striedajú sa tam pracovníci od hrubej pracovnej sily, ktorí pracujú na štruktúre ľadovej stavby, a čím bude hrubá stavba z ľadu pokročilejšia, tým viac budú pribúdať aj sochári a umelci, ktorí budú dotvárať jej umelecký obraz," opísal Brodanský.Tému stavby vyberajú vždy v niekoľkomesačnom predstihu. „Máme nakreslený projekt, ako to má celé vyzerať. Ale je to predsa len stavba z premenlivého materiálu, ktorý nie je homogénny a podlieha opotrebovaniu. Detaily teda prispôsobujeme aj počas stavby, aby sme to doladili k tomu, čo chceme postaviť," priblížil ďalej manažér horského strediska.V minulých rokoch išlo na stavbu zväčša 1 800 blokov ľadu, čo je viac ako dvesto ton.