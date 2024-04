Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách osadili pamätnú tabuľu, odkazuje na návštevu kráľovnej Alžbety II. (video+foto)

Oficiálne pozvanie pre kráľa

Kráľovská návšteva na Slovensku

Výročie návštevy

12.4.2024 (SITA.sk) - Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách pribudla pamätná tabuľa. Pripomínať má návštevu niekdajšej britskej panovníčky kráľovnej Alžbety II. v roku 2008 na tomto mieste. Odhalil ju tam v piatok veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Nigel Baker Nachádza sa v blízkosti Tatranského ľadového dómu, ktorý počas tejto zimnej sezóny niesol podobu práve londýnskeho Westminsterského opátstva (Westminster Abbey). Prilákal rekordný počet návštevníkov, ktorých bolo oproti vlaňajšku o 10 percent viac.Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák v piatok zároveň odovzdal veľvyslancovi oficiálne pozvanie mesta kráľovi Karlovi III. , ako aj symbolickú letenku. Podľa primátora Tatier bola kráľovná Alžbeta II. veľmi obľúbená aj u Tatrancov.Jej pamiatku si tak pripomenuli podobou ľadového chrámu i spomínanou pamätnou tabuľou. Štefaňák v piatok zároveň odovzdal veľvyslancovi pozývací dopis pre súčasného kráľa.„K tomu je priložená aj kráľovská letenka, pretože na popradské letisko máme priamu linku z Londýna, ako aj kráľovský lístok na pozemnú lanovku na Hrebienok,“ vysvetlil pre agentúru SITA primátor. Jeho návšteva by bola podľa jeho slov nielen poctou pre Tatry, ale aj jeho zosnulej mame, kráľovnej Alžbete. O anglickom panovníkovi je známe, že je veľký milovník prírody.„Kráľ Karol je muž prírody. Nikdy nie je šťastnejší, než keď je v prírode. Myslím si, že bude nadšený,“ poznamenal britský veľvyslanec Baker na margo pozvánky pre kráľa. Verí, že bude hľadať možnosť navštíviť Tatry. Na Slovensko už v minulosti zavítal, no ešte ako princ pred viac ako 20 rokmi.„Bol v Banskej Bystrici a Bratislave. Nemal však možnosť okrem Badínskeho pralesa vidieť a užiť si nádhernú prírodu Slovenska,“ povedal Baker. Zároveň dodal, že prípravy oficiálnych štátnych návštev trvajú niekedy roky. „On sám ale vie, kam chce ísť. Viem, že má veľmi dobré spomienky z návštevy Slovenska,“ zhodnotil veľvyslanec.Vo Vysokých Tatrách si vlani 15. výročie návštevy britského kráľovského manželského páru, dnes už zosnulých kráľovnej Alžbety a princa Philipa, pripomenuli aj výstavou fotografií na Hrebienku.Kráľovná Alžbeta s vojvodom z Edinburghu prišli do Tatier v rámci oficiálnej návštevy Slovenska v októbri 2008. Navštívili aj Bratislavu a v Poprade si vtedy 82-ročná panovníčka pozrela hokejový zápas. Zavítala nielen na Hrebienok, ale aj na Lomnický štít.