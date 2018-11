Na hromadnom znásilnení tínedžerky sa podieľali aj dve neznáme osoby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Freiburg 2. novembra (TASR) - Nielen sedem Sýrčanov vo veku 19-29 rokov a 25-ročný Nemec, ale zrejme aj ďalšie, zatiaľ neidentifikované osoby sa podieľali na hromadnom znásilnení 18-ročnej tínedžerky po technoparty vo Freiburgu v neďalekej priemyselnej zóne v noci na 14. októbra.Vyplýva to z nových stôp DNA, ktoré nepatria žiadnemu z osmičky dôvodne podozrivých, informovali v piatok tlačová agentúra DPA i Stredonemecký rozhlas (MDR) s odvolaním sa na freiburskú políciu a prokuratúru.Polícia pátra na ich základe po najmenej dvoch podozrivých z účasti na zločine.Všetci zadržaní a medzičasom uväznení sú polícii známi už z minulosti pre inú trestnú činnosť. Väčšina z nich pochádza z radov utečencov obývajúcich ubytovne vo Freiburgu a jeho okolí.Najväčší rozruch však v spolkovej republike vyvolal fakt, že hlavný podozrivý, 22-ročný Sýrčan, bol krajinskému rezortu vnútra v Bádensku-Württembersku známy ako páchateľ trestnej činnosti už dávno pred znásilnením a napriek vydaniu zatykača na jeho osobu z 10. októbra ho polícia nezadržala, pretože sa ukryl a zrejme aj preto, že do Sýrie v súčasnosti migrantov z Nemecka nedeportujú. Ešte pred plánovaným opakovaným pokusom o zadržanie 23. októbra sa tak Sýrčan dopustil ďalšej závažnej trestnej činnosti.Zadržaných vyšetrujú tiež v súvislosti s podozreniami, že sa mohli podieľať aj na iných znásilneniach, a to vlani v byte spomínaného 22-ročného Sýrčana, ktorý má možno na konte i päť ďalších trestných činov.Troch z uväznených vyšetrujú aj v súvislosti s možným členstvom v kurdských milíciách YPG a mimo zákon postavenej Strane kurdských pracujúcich (PKK).Primátor Freiburgu Martin Horn, ktorý už skôr zločin odsúdil a zdôraznil, že podobných kriminálnikov nemožno tolerovať, avšak súčasne varoval pred predčasnými závermi a pred paušálnym odsúdením utečencov na základe takýchto trestných činov, čelil vážnym hrozbám spoluobčanov, takže mu polícia poskytuje ochranu.