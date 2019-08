Na hudobnom festivale na Duchonke niekto platil falošnými bankovkami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Duchonka 22. augusta (TASR) – Na hudobnom festivale Hip Hop Žije na Duchonke neďaleko Topoľčian platil zatiaľ neznámy páchateľ falošnými bankovkami. Tie sa objavili na rôznych miestach rekreačného areálu.Bankovky v hodnote 100 eur sa nepozdávali produkčnej festivalu, ktorá to oznámila polícii. Tá ich zaistila a zaslala na posúdenie do Národnej banky Slovenska.Expertíza následne určí, či ide o falošné alebo pozmenené bankovky, i to, aký je stupeň kvality vyhotovenia.informovala polícia.