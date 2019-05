Na II. európskych hrách v Minsku bude štartovať 74 športovcov SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia výpravy SR na Európske hry v Minsku:

ATLETIKA: 19 športovcov (10 + 9): Ján Volko (100 m), Šimon Bujna (4x400 m mix, náhradník na 100 m), Denis Danáč (stíhacia štafeta – 400 m, náhradník na 4x400 m mix), Marco Adrien Drozda (110 m prek.), Alexander Jablokov (stíhacia štafeta 800 m), Martin Kučera (4x400 m mix), Matúš Bubeník (skok do výšky) + Alexandra Bezeková (100 m, 4x400 m mix, stíhacia štafeta – 200 m), Iveta Putalová (4x400 m mix, náhradníčka na stíhaciu štafetu – 600 m alebo 200 m), Alexandra Štuková (stíhacia štafeta – 600 m), Stanislava Lajčáková (100 m prek.), Júlia Hanuliaková (hod oštepom), Lucia Vadlejch (skok do diaľky, náhradníčka na 100 m prek. a na hod oštepom), náhradníci Lukáš Beer (skok do výšky), Jakub Bottlik (100 m prek., stíhacia štafeta na 400 m), Patrik D?m?t?r (stíhacia štafeta – 400 m) + Daniela Ledecká (4x400 mix a stíhacia štafeta – 600 m alebo 200 m), Jana Velďáková (skok do diaľky), Monika Weigertová (100 m, stíhacia štafeta – 200 m)



RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA: 14 športovcov (8 + 6): Csaba Zalka (K1 200 m, K4 500 m), Ákos Gacsal (K1 1000 m), Peter Gelle, Adam Botek (K2 1000 m), Samuel Baláž (K4 500 m, K1 5000 m), Erik Vlček, Gábor Jakubík (K4 500 m), Matej Rusnák (C1 5000 m, 1000 m) + Ivana Mládková (K1 200 m, K1 500 m), Gabriela Ladičová (C1 200 m), Jessica Zatlkajová, Mariana Petrušová (K2 500 m), Lucia Valová, Hana Mikéciová (C2 500 m)



ŠPORTOVÁ STREĽBA: 10 športovcov (5 + 5): Erik Varga, Marián Kovačócy (obaja trap, mix trap), Juraj Tužinský (vzduchová pištoľ 10 m), Patrik Jány (vzduchová puška 10 m), Matej Medveď (ľubovoľná malokalibrovka 3x40) + Zuzana Rehák Štefečeková, Jana Špotáková (obe trap, mix trap), Danka Barteková, Veronika Sýkorová (skeet), Martina Maršálková (vzduchová pištoľ 10 m)



CESTNÁ CYKLISTIKA: 6 športovci (5 + 1): Patrik Tybor, Marek Čanecký (preteky s hromadným štartom, časovka), Jan Andrej Cully, Juraj Bellan, Matúš Štoček (preteky s hromadným štartom), Alžbeta Bačíková-Pavlendová (preteky s hromadným štartom, časovka)



DRÁHOVÁ CYKLISTIKA: 5 športovcov (3 + 2): Martin Chren (omnium), Štefan Michalička (scratch), Andrej Strmiska (bodovacie preteky) + Alžbeta Bačíková-Pavlendová (scratch, omnium, madison), Tereza Medveďová (bodovacie preteky, stíhacie preteky, madison)



BOX: 6 športovcov (6 + 0): Viliam Tankó (do 60 kg), Michal Takács (do 64 kg), Tomáš Z?ld (do 69 kg), Andrej Csemez (do 75 kg), Matúš Strnisko (do 81 kg), Dávid Michálek (do 91 kg)



DŽUDO: 4 športovci (4 + 0): Matej Poliak (do 66 kg), Filip Štancel (do 81 kg), Peter Žilka, Milan Randl (do 90 kg)



STOLNÝ TENIS: 4 športovci (2 + 2): Ľubomír Pištej (dvojhra M, miešaná štvorhra), Wang Jang (dvojhra M) + Barbora Balážová (dvojhra Ž, miešaná štvorhra), Taťjana Kukuľková (dvojhra Ž)



LUKOSTREĽBA: 2 športovci (1 + 1): Vladimír Hurban ml. (olympijský luk M, mix) + Denisa Baránková (olympijský luk Ž, mix)



BEDMINTON: 1 športovkyňa (0 + 1): Martina Repiská (dvojhra)



SAMBO: 1 športovkyňa (0 + 1): Silvia Reviláková (do 52 kg)



KARATE: 1 športovkyňa (0 + 1): Miroslava Kopúňová (kumite do 68 kg)



ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA: 1 športovkyňa (0 + 1): Chiara Bunce (viacboj)



ZÁPASENIE: 1 športovec (1 + 0): Achsarbek Gulajev (voľný štýl do 74 kg)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) - V pondelok sa definitívne uzavrelo zloženie slovenskej výpravy na II. európske hry, ktoré sa uskutočnia 21. – 30. júna v bieloruskom Minsku. Výprava pod vedením športového riaditeľa Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Romana Bučeka bude mať 124 členov, z toho 74 športovcov (45 mužov a 29 žien).informoval portál olympic.sk.Zloženie výpravy už minulý štvrtok výpravu schválil výkonný výbor SOŠV, ale v tom čase ešte boli niektoré otvorené otázky, ktoré sa doriešili. Slovenský atletický zväz skresal svoj pôvodný návrh nominácie o jedného muža a jednu ženu, Slovenská kanoistika o jedného muža. Na druhej strane, Európska strelecká federácia v pondelok SOŠV potvrdila pridelenie dodatočnej miestenky pre pištoliarku Martinu Maršálkovú. Vzhľadom na fakt, že podujatie sa začne už o mesiac, proces dodatočného prideľovania by mal byť ukončený.Najpočetnejšie zastúpenie bude mať Slovensko v Minsku v atletike, ktorej sa bude súťažiť v novom formáte DNA (dynamic new athletics). Niekoľkokolová súťaž miešaných družstiev zahŕňa aj miešanú štafetu na 4x400 m, či stíhaciu štafetu, je v nej však len zlomok tradičných atletických disciplín. V 19-člennej nominácii atlétov sú viacerí pretekári síce uvedení ako náhradníci, ale v prípade postupu družstva do ďalších kôl by mali súťažiť aj oni.Druhé najpočetnejšie zastúpenie v slovenskej výprave bude mať rýchlostná kanoistika (14 športovcov). Je zaujímavé, že do nominácie sa dostal jediný z kvarteta slovenských medailistov na OH 2016 v Riu de Janeiro – Erik Vlček.