Na jedného probačného úradníka pripadá takmer 140 trestných vecí, pomôcť by mohli mediátori

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Na jedného probačného a mediačného úradníka pripadá na Slovensku priemerne 139 trestných vecí. Na tlačovej besede to povedal riaditeľ odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality Ministerstva spravodlivosti SR Samuel Burský. Odvolal sa pritom na štatistiky z roku 2019, teda ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu.„Bavíme sa o 139 obvinených alebo odsúdených osobách, s ktorými je ten probačný úradník v kontakte," povedal Burský s tým, že Slovensko patrí v rámci Európskej únie do prvej trojky vyťaženosti probačných a mediačných úradníkov.Priemer by podľa neho mal byť medzi 50 až 70 prípadmi. Riešením tejto situácie by podľa Burkého mohlo byť využívanie mediátorov - špecialistov. Momentálne je zapájanie špecialistov testované v Žilinskom kraji.„Podstata je to, že tento špecialista bol individuálne vyškolený práve pre mediáciu," uviedol Burský s tým, že takýto mediátor nebude pokrývať ďalšie činnosti ako napríklad probáciu. Po šiestich mesiacoch testovania má využitie špecialistov podľa Burského pozitívny ohlas, či už u prokurátorov ale aj právnych zástupcov poškodených alebo obvinených.„Zrealizovali sme v Žilinskom kraji 164 takýchto mediácií, 95 percent podnetov išlo z prokuratúry," zdôraznil Burský Celková škoda nahradená v rámci mediačných dohôd uzavretých v rámci testovania podľa neho predstavuje 160 000 eur.Pokiaľ ide o trestnú činnosť, pri ktorej je možné uplatniť mediáciu, podľa Burského sem patrí predovšetkým krádež, ublíženie na zdraví , výtržníctvo, sprenevera, podvod alebo poškodzovanie cudzej veci. „Je to takáto trestná činnosť, ktorá sa dá určite riešiť už v prípravnom konaní na podnet polície," skonštatoval Burský.Poškodení a obvinení by sa podľa neho mohli v budúcnosti na náhrade škody dohodnúť bez toho, aby vec musel riešiť súd. „Už polícia v rámci platnej legislatívy môže dávať podnet probačným a mediačným úradníkom," povedal Burský s tým, že momentálne však z celého počtu mediácií predstavujú podnety z polície len dve percentá.„Je tam však určite obrovský priestor na to, ponúknuť obom stranám možnosť dohody na uzavretie konsenzu alebo kompromisu pre účely náhrady škody," doplnil Burský s tým, že na túto tému rezort spravodlivosti komunikuje s Policajným zborom. Dodal, že rovnako sa diskusie vedú aj v oblasti možného zapojenia polície do probácie, teda dohľadu nad odsúdenými.