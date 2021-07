Na juhozápade USA namerali rekordných 53 stupňov, oblasť sužujú rozsiahle lesné požiare (foto)

Evakuovali indiánske rezervácie

Požiare zasiahli aj Washington

11.7.2021 (Webnoviny.sk) - Niektoré štáty na západe USA sužujú vysoké teploty a lesné požiare. V kalifornskej Doline smrti na juhovýchode Mohavskej púšte v sobotu namerali 53 stupňov Celzia a v piatok 54 stupňov Celzia.Ak hodnotu potvrdia, bude to rekordná teplota od júla 1913. Vtedy sa ortuť teplomera v oblasti Furnace Creek vyšplhala na 57 stupňov Celzia, čo oficiálne považujú za najvyššiu nameranú teplotu na Zemi.Zhruba 483 kilometrov severozápadne od púšte, popri hranici s Nevadou, horí tamojší tohtoročný najväčší požiar. V sobotu začal ohrozovať aj oblasti v nevadskom Washoe County. Hasiči majú pod kontrolou len osem percent požiaru, ktorý sa rozšíril na plochu 222 štvorcových kilometrov.Požiar sužuje aj juh Oregonu, kde sa rozprestiera na ploche 311 štvorcových kilometrov. Národná meteorologická služba vydala varovanie pred zdravotnými problémami spôsobenými teplom. V niektorých častiach hrozí aj výpadok elektriny.V Palm Springs na juhu Kalifornie namerali v sobotu 49 stupňov Celzia. V poľnohospodárskej oblasti Central Valley sa teploty pohybujú okolo 40 stupňov Celzia. Sobotné popoludnie v Las Vegas prinieslo tamojší teplotný rekord, a to 47 stupňov Celzia. Na juhu štátu museli v sobotu pre požiar evakuovať dve indiánske rezervácie.V Yavapai County v štáte Arizona zrušili varovanie pred evakuáciou, keďže lesný požiar už nepredstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľov. V Mohave County však zomreli dvaja hasiči po páde malého lietadla, s ktorým hasili požiar.Požiare zasiahli aj juhovýchodnú časť štátu Washington, kde sa rozprestierajú na ploche 155 štvorcových kilometrov. V Idahu guvernér Brad Little vyhlásil pre požiar mimoriadnu situáciu a zmobilizoval Národnú gardu, ktorá má hasičom pomôcť bojovať s plameňmi.