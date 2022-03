Na juhu Číny sa zrútil Boeing 737, preživších zatiaľ nenašli a čierne skrinky hľadajú aj drony (video)

aktualizované 22. marca 7:44



Na palube bolo 123 pasažierov

Masívny požiar

22.3.2022 (Webnoviny.sk) -V provincii Kuang-si na juhu Číny sa v pondelok zrútilo lietadlo so 132 ľuďmi na palube. Potvrdil to čínsky úrad civilného letectva (CAAC).Na mieste havárie zatiaľ nenašli žiadnych preživších. Čínska štátna televízia CCTV viac ako 18 hodín po nešťastí informovala, že záchranári našli na mieste trosky stroja, no dosiaľ nikoho z ľudí na palube.Boeing 737-800 spoločnosti China Eastern viezol 123 pasažierov a deväť členov posádky z Kchun-ming v západnej provincii Jün-nan do priemyselného centra Kuang-čou na východnom pobreží.Havaroval na odľahlom mieste horách neďaleko mesta Wu-čou v oblasti Kuang-si. Podľa štátnej tlačovej agentúry Sin-chua budú čierne skrinky lietadla hľadať drony aj ľudia v teréne.Úrad na miesto vyslal svoj tím a vyrazili tam aj záchranári a hasiči, ktorí pracovali na tom, aby dostali pod kontrolu požiar spôsobený haváriou lietadla. Podľa agentúry AP satelitné dáta amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír ukazovali masívny požiar práve v oblasti, kde sa zrútilo zmienené lietadlo.Podľa údajov z webstránky FlightRadar24.com havaroval let MU5735. Stroj podľa nej po 7:20 stredoeurópskeho času náhle stratil rýchlosť a následne začal prudko klesať. Dáta naznačujú, že lietadlo sa zrútilo v priebehu minúty a pol odkedy nastal problém.