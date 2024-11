Na júl 2024 asi nikdy nezabudne a má už tretiu manželku. Kto je Donald Trump?

Manželstvá s modelkami

Na júl 2024 Trump asi nikdy nezabudne. Pár dní predtým, ako sa stal oficiálnym kandidátom Republikánskej strany do prezidentských volieb, prežil pokus o atentát. V pensylvánskom meste Butler na neho 13. júla počas predvolebného zhromaždenia vystrelil 20-ročný muž a zasiahol ho do hornej časti pravého ucha.

5.11.2024 (SITA.sk) - Donald Trump sa narodil 14. júna 1946 v New Yorku v rodine úspešného developera Fredericka Trumpa. V rokoch 1959 až 1964 navštevoval Vojenskú akadémiu v New Yorku, neskôr študoval na Fordhamskej univerzite v Bronxe a na Whartonovej škole financií a obchodu na Pensylvánskej univerzite, ktorú ukončil v roku 1968 s titulom bakalár ekonómie.V roku 1968 počas vojny vo Vietname bol zo zdravotných dôvodov oslobodený od povinnosti vykonať vojenskú službu. Po skončení školy začal pracovať u svojho otca. V roku 1974 sa stal šéfom konglomerátu Trumpových korporácií, ktorú neskôr pomenoval Trump Organization.Začiatkom 21. storočia súkromný konglomerát Trump Organization tvorilo približne 500 firiem, ktoré podnikali v širokej škále oblastí, vrátane hotelov a rekreačných stredísk, obytných nehnuteľností, obchodu a zábavy a televízie.V roku 1977 sa Trump oženil s českou modelkou Ivanou Zelníčkovou, s ktorou má synov Donalda a Erica a dcéru Ivanku. Jeho druhou manželkou bola v rokoch 1993 - 1999 Marla Maplesová. Z tohto manželstva sa narodila dcéra Tiffany.Od roku 2005 je ženatý so slovinskou modelkou Melaniou Knaussovou , s ktorou má syna Barrona.Od 80. rokov 20. storočia Trump verejne uvažoval o tom, že bude kandidovať za prezidenta, ale médiá to považovali len za snahu robiť si reklamu.Jeho pôsobenie v najvyššom úrade neprestajne priťahovalo pozornosť, nielen pre jeho dramatické výstupy na sociálnych sieťach, ale aj jeho počínanie. V júni 2017 USA napríklad odstúpili od Parížskej dohody o zmene klímy. V decembri Trump dosiahol významné legislatívne víťazstvo svojej administratívy, keď Senát schválil zákon o rozsiahlej daňovej reforme.V máji 2018 napriek námietkam európskych spojencov Trump ohlásil odchod USA od jadrovej dohody s Iránom. S Mexikom a Kanadou Trump dohodol nahradenie Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) Dohodou USA, Mexiko, Kanada (USMCA), ktorá začala platiť 1. júla 2020.Trumpova administratíva tiež začala takzvanú obchodnú vojnu s Čínou, ktorá zahŕňa okrem iného zvýšenie ciel na čínske tovary za obchodnú politiku Pekingu. Ku koncu jeho funkčného obdobia však táto obchodná vojna bola považovaná za neúspech.Svoju stopu zanechal Trump aj na zahraničnej politike, pričom vzťahy s americkými spojencami boli v čase jeho vlády do istej miery napätejšie. Posilnil však vzťahy s Izraelom, ktorému uznal ako hlavné mesto Jeruzalem a presunul tam aj americké veľvyslanectvo.Za účasti jeho administratívy tiež Izrael dosiahol dohody o normalizácii vzťahov so Spojenými arabskými emirátmi a Bahrajnom.Trump sa tiež realizoval pri znižovaní napätia na Kórejskom polostrove, pričom sa stal prvým americkým úradujúcim prezidentom, ktorý sa stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom . Ich tri stretnutia však nepriniesli žiadnu dohodu o denuklearizácii Severnej Kórey.Počas úradovania tiež Trump takmer dva roky čelil vyšetrovaniu pre údajnú spoluprácu jeho kampane a Ruska v súvislosti s voľbami v roku 2016. Vyšetrovanie viedlo k početným obvineniam, ale žiadne nebolo voči Trumpovi.Posledný rok Trumpovho pôsobenia v Bielom dome postihla pandémia COVID-19 , za ktorú čelil ostrej kritike. Dôvodom bolo riešenie tejto masívnej krízy, ale aj jeho kontroverzné vyjadrenia, ako napríklad navrhnutie výskumu, či by sa ochorenie mohlo liečiť vstrekovaním dezinfekčného prostriedku do tela.V novembri 2020 sa uskutočnili prezidentské voľby a hoci Trump získal 74 miliónov hlasov, najviac hlasov, ktoré kedy získal úradujúci prezident, voľby prehral, keď ho o viac ako sedem miliónov hlasov porazil Joe Biden . Túto prehru však Trump odmietol prijať a neprestajne hovoril o volebnom podvode a ukradnutých hlasoch.Tieto tvrdenia vyeskalovali 6. januára 2021, keď Kongres potvrdzoval Bidenovo volebné víťazstvo.Trump opakujúc vyhlásenia o volebnom podvode vo Washingtone D.C. povzbudil jeho stúpencov, aby pochodovali ku Kapitolu Spojených štátov. Demonštrácia prerástla vo vzburu, pri ktorej jeho stúpenci vtrhli do budovy v snahe zabrániť tomuto potvrdeniu a ohrozili prítomných zákonodarcov. Útok na Kapitol, ktorý si vyžiadal aj obete na životoch, bol dôvodom druhého Trumpovho impeachmentu. Aj v tomto prípade ho Senát zbavil obvinení. Útok na Kapitol pre Trumpa znamenal aj dočasný zákaz používania sociálnych sietí Twitter (dnes X) a Facebook. Aj preto Trump v roku 2022 spustil svoju vlastnú platformu sociálnych médií Truth Social.Napriek neúspechu vo voľbách v roku 2020 sa Trump nevzdal svojho cieľa vrátiť sa do Bieleho domu. V roku 2022 oznámil svoju kandidatúru do volieb v novembri 2024. V nej mu nebránia ani početné obvinenia v rámci niekoľkých trestných konaní. V máji 2024 ho napríklad ako prvého exprezidenta vôbec porota na súde na Manhattane uznala vinným z falšovania obchodných záznamov.Útok si vyžiadal jedného mŕtveho účastníka zhromaždenia a páchateľa zabila tajná služba. Trump napriek zraneniu a obklopený ochrankármi z pódia odchádzal so vztýčenou päsťou.