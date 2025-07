Na Katarínke pracujú stovky dobrovoľníkov, tento rok im štát nepomôže. Verejnosť prosia o podporu

Plánované práce počas letných prázdnin

Nová asfaltová cesta zjednoduší prístup

5.7.2025 (SITA.sk) - Projekt záchrany ruín Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej v Malých Karpatoch pri Dechticiach v okrese Trnava dobrovoľníkmi bude pokračovať aj toto leto. Po dvoch desaťročiach podpory zo strany ministerstva kultúry sa však musia dobrovoľníci zaobísť bez tejto pomoci.Organizátori záchrany zrúcaniny známej ako Katarínka sa preto obracajú na verejnosť s prosbou o finančnú pomoc. Informovalo o tom v tlačovej správe občianske združenie Katarínka, ktoré dlhé roky zastrešuje práce na tejto pamiatke. V súčasnosti je to najväčší dobrovoľnícky projekt, ktorý sa venuje záchrane historickej pamiatky.Dobrovoľníci majú na obdobie letných prázdnin naplánovaných množstvo archeologických a stavebných zásahov. V juhozápadnej časti kláštora bude prebiehať archeologický výskum zameraný na odkrytie celej kláštornej pivnice, ako aj ďalší výskum v priestore kláštornej chodby a nádvoria.Robiť sa budú aj rozsiahle murárske a konzervačné práce v južnej časti kláštorného komplexu. V pláne je aj výstavba základu pre budúcu kalváriu. Výnimočnou pracovnou udalosťou pre dobrovoľníkov bude aj hasenie vápna, ktoré je dôležitou súčasťou pri murovaní tradičným postupom.Tento rok je pre všetkých návštevníkov Katarínky výnimočný tým, že na tradičný Deň otvorených dverí, ktorý býva na zrúcanine vždy 5. júla, sa už môžu dostať po asfaltovej ceste. Tá vedie od hlavnej cesty medzi Trstínom a Dechticami pod les, kde býva zriadené improvizované parkovisko pre autá. Asfaltovanie cesty zabezpečil Trnavský samosprávny kraj , práce budú dokončené už v tomto týždni. Občianske združenie Katarínka je dobrovoľnícke združenie mladých ľudí, ktorí sa snažia spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže už od roku 1994 o záchranu ruín kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach.Počas 30 rokov dobrovoľníckych prác sa viac ako 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť 2 krypty, 8 kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu. Taktiež boli odhalené najstaršie dejiny tohto miesta, ktoré siahajú do obdobia existencie gotickej kaplnky a cintorína z 15. storočia, ktoré sa v roku 1618 zmenilo na rozsiahly františkánsky kláštor a významné pútnické miesto.