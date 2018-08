Na Kofiho Annana spomína rodná Ghana, Afrika i celý svet

Na snímke Kofi Annan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Akkra/Berlín 18. augusta (TASR) - Ghanský prezident Nana Akufo-Addo vyzdvihol v sobotu zosnulého bývalého generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana ako vynikajúceho diplomata, ktorý svojej rodnej západoafrickej krajine priniesol dobré meno i nesmiernu hrdosť.Akufo-Addo uviedol, že správa o úmrtízarmútila celú Ghanu. Na počesť Annana nariadil spustiť na týždeň ghanské vlajky na pol žrde po celej krajine i na diplomatických zastupiteľstvách v zahraničí.Annan, ktorý bol aj držiteľom Nobelovej ceny mieru, zomrel v sobotu v skorých ranných hodinách v nemocnici vo švajčiarskom Berne vo veku 80 rokov."Je mi útechou... že zomrel pokojne vo svojom spánku," napísal Akufo-Addo na sociálnej sieti po tom, ako hovoril s Annanovou manželkou Nane.Ghanský exprezident John Dramani Mahama uviedol, žecitovala ho agentúra Reuters.povedal ďalší bývalý prezident John Kufuor pre agentúru AP. Annan podľa neho stále navštevoval Ghanu asi trikrát za rok a ak odtiaľ dostal nejakú pozvánku, tak ju prijal.So zármutkom reagovali na smrť prvého černošského Afričana, ktorý sa stal najvyšším predstaviteľom svetovej organizácie, ľudia po celom kontinente, píše AP.uviedla vo vyhlásení Nadácia Nelsona Mandelu.Sústrasť prejavili africkí lídri vrátane kenského prezidenta Uhura Kenyattu a juhoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu.Nigérijčanka Amina Mohammedová, súčasná námestníčka generálneho tajomníka OSN, vyzdvihla Annana za to, že, a označila ho zaBývalý juhoafrický arcibiskup Desmond Tutu označil úmrtie Annana za. Annan podľa neho. Tutu dodal, že zaňho. Smútok zo smrti bývalého šéfa OSN vyjadrili aj európski lídri, ktorí ocenili jeho pokojné, no rázne vodcovstvo.Nemecká kancelárka Angela Merkelová uviedla, že Annan bol inšpiráciou pre ňu i mnohých iných vzhľadom na. Annan podľa nej formoval svetovú organizáciu, pričom. Bol to, citovala kancelárku agentúra DPA.Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, ževyhlásil britský expremiér Gordon Brown. Jeho predchodca Tony Blair označil Annana za priateľa, ktorého naposledy videl len pred niekoľkými týždňami.Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo vyhlásení napísal, že smúti za. Dodal, žeGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na Twitteri uviedol, že Annanovadodal.Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že bývalého generálneho tajomníka OSN obdivoval za múdrosť a odvahu, ako aj schopnosť robiť vyvážené rozhodnutia i za tých najnepriaznivejších okolností. Vyzdvihol tiež mimoriadny význam AnnanovhoExprezident USA Barack Obama pripomenul zásluhy niekdajšieho šéfa OSN.napísal vo vyhlásení s tým, že Annan sa nikdy neprestal usilovať o lepší svet.Annanov nástupca na poste generálneho tajomníka OSN, juhokórejský diplomat Pan Ki-mun (2007-2016) uviedol, že na zosnulého sa nikdy nezabudne.