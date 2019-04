Na konferencii EANA diskutovali zástupcovia médií o dezinformáciách

EANA, tlačové agentúry Foto: TASR Foto: TASR

Berlín 6. apríla (TASR) - Pod názvom Možnosti tlačových agentúr v boji s dezinformáciami sa v dňoch 3.-4. apríla konala v Berlíne jarná konferencia Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA). TASR o tom informoval generálny tajomník EANA Alexandru Ion Giboi.Konferencia sa oficiálne začala príhovorom špeciálneho hosťa - eurokomisára pre rozpočet a ľudské zdroje Günthera Oettingera, ktorý rečnil najmä o kľúčovej úlohe, ktorú masové médiá zohrávajú v demokratických spoločnostiach. Eurokomisár však tiež spomenul pridanú hodnotu inovácií pre mediálne projekty.Peter Kropsch, generálny riaditeľ agentúry DPA a prezident EANA, sa vo svojom príspevku zameral na víziu budúcnosti EANA tak, ako ju vidí výbor aliancie.vyhlásil Kropsch, pričom zdôraznil ajV akademickejšom duchu sa niesol príspevok Alexandra Iona Giboia, ktorý účastníkom konferencie prezentoval výsledky výskumu venovaného médiám, ktorý uskutočnila EANA v spolupráci s London School of Economics and Political Science (LSE).Jedným zo spoločných cieľov členov organizácie by podľa Giboia malo byť. Vnímanie výstupov produkovaných tlačovými agentúrami akomôže podľa generálneho tajomníka EANA napomôcť k získaniu väčšieho počtu zákazníkov.Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa by malo byť zvyšovanie dôvery zákazníkov v prácu agentúr, ktoré je možné dosiahnuť, iba ak ich zamestnanci pochopia a príjmuza svoju prácu.Hlavným rečníkom na konferencii bol hovorca Európskej komisie (EK) Margaritis Schinas, ktorý hovoril najmä o boji, ktorý s dezinformáciami musí zvádzať EÚ.vyhlásil Schinas.Hovorca v tejto súvislosti avizoval zavedenie peňažných trestov pre tie európske politické strany a politické nadácie, ktoré sa pokúsia narúšať pravidlá Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) s cieľom ovplyvňovať výsledky volieb.Druhým špeciálnym hosťom, ktorý uzavrel svojím príspevkom konferenciu, bol Jan Bayer - prezident News Media International vo vydavateľstve Axel Springer. Zdôraznil, že úspešnosť jednotlivých médií by nemala byť meraná výhradne predajnosťou a počtami klikov.uzavrel Bayer.EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.