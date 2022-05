Na konferencii sa vyzbieralo pre Ukrajinu 6,5 miliardy dolárov, potrebuje viac humanitárnej pomoci

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Na medzinárodnej darcovskej konferencii v poľskej Varšave sa na pomoc Ukrajincom a povojnovú obnovu Ukrajiny vyzbieralo 6,5 miliardy dolárov. Potvrdil to poľský premiér Mateusz Morawiecki , ktorý konferenciu organizoval spoločne s predsedníčkou švédskej vlády Magdalenou Anderssonovou , Európskou komisiou a Európskou radou.Morawiecki povedal, že Ukrajina potrebuje viac ako 12-tisíc ton humanitárnej pomoci denne, no dostáva len 3-tisíc ton. Povedal, že konferencia je dôkazom, že svetu nie je ľahostajná ruská „genocídna vojna“. „Ukrajina zvíťazí v tejto vojne a my budeme stáť na vašej strane,“ nadviazala Anderssonová a poznamenala, že suma prekonala očakávania.Predseda Európskej rady Charles Michel vyjadril nádej, že konferencia by mohla byť východiskovým bodom pre „Marshallov plán“ pre Ukrajinu, pričom sa odvolal na plán podporovaný Spojenými štátmi, ktorý pomohol oživiť európske ekonomiky po druhej svetovej vojne.