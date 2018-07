Na kontroly v zariadeniach sociálnych služieb dá Richter viac peňazí

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter počas tlačovej konferencie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na tému: Kontroly v roku 2017 odhalili opäť viac nelegálne zamestnaných ľudí v Bratislave 13. apríla 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) chce, aby vyššie územné celky (VÚC) dali na kontroly v zariadeniach sociálnych služieb viac peňazí, vrátane ich personálneho zabezpečenia. Obráti sa na nich listom. Informoval o tom v stredu po pracovnom stretnutí s vedúcimi zamestnancami sociálnych odborov samosprávnych krajov na tému kontroly v zariadeniach sociálnych služieb. Ďalšou ambíciou je vytvorenie nadrezortnej komisie.Rezort práce a sociálnych vecí vykonáva štyri typy kontrol so spolu 36 ľuďmi, dodal. Medializovaná kauza zariadenia Iris v Bratislave je podľa neho výsledkom toho, že zriaďovateľ si neplnil najzákladnejšie úlohy, prvoradá je teda jeho zodpovednosť. Minister bude téme tohto zariadenia naďalej venovať pozornosť. Ani kontroly ministerstva alebo z VÚC nemajú právo ísť do zdravotných záznamov, ktoré prináležia rezortu zdravotníctva, pripomenul. „," povedal na margo VÚC.Bratislavský samosprávny kraj po rokovaniach informoval, že na nich predstavil kontrolnú skupinu, tzv. sociálnu kobru. Richter by bol rád, keby sa podobné pracoviská zriadili aj v ostatných VÚC. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská uviedla, že navštevujú zariadenia a spracúvajú mimoriadnu správu o dodržiavaní ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb, ktorú predložia na rokovanie parlamentu koncom augusta. Na rokovaní sa zúčastnil aj podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány, ktorý povedal, že ak sa načrtnuté kroky dovedú do konca, prispeje to k transparentnosti procesu a metodicky to pomôže samospráve.Na tlačovej besede odzneli aj informácie, že v Trnavskom samosprávnom kraji kompletne skontrolujú všetky zariadenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti za tri roky a ďalšie kontroly sú u neverejných poskytovateľov. V Nitrianskom samosprávnom kraji uskutočnili v roku 2017 spolu 32 kontrol u verejných a neverejných poskytovateľov.