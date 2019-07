Na košickej Terase pribudli tony piesku aj tento rok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 6. júla (TASR) - Aj tento rok pribudlo na námestí pred obchodným centrom v košickej mestskej časti Západ Viac ako 100 ton piesku. Vytvorené priestranstvo je určené predovšetkým na letné plážové športy a sprievodné aktivity. Podujatia v rámci projektu Beach Plaza Terasa štartujú v sobotu popoludní. TASR o tom informoval vedúci oddelenia kultúry tejto MČ známej ako Terasa Dominik Béreš.Úplný úvod projektu bude patriť deťom a ich rodičom, keď si svoje zručnosti zmerajú v tradičnom stavaní pieskových hradov.uviedol s tým, že vlani kvôli vandalom nevydržali ani do nasledujúceho rána.V programovej štruktúre sú zahrnuté sprievodné týždenné kultúrne aktivity, ako pravidelné divadelné utorky, filmové „open-air“ stredy s česko-slovenskými kinohitmi či hudobné štvrtky s kapelami. Ako dodáva, vyvrcholením budú zápasy tých najlepších slovenských a zahraničných volejbalistov, ktorí si na majstrovstvá Slovenska do Košíc prídu zmerať sily posledný júlový víkend.dodal s tým, že trojhodinový maratón nočnej zumby v piesku je naplánovaný na 19. júla. Plážové ihrisko môže využiť aj verejnosť, a to v pracovných dňoch od 10:00 h do 20:00 h - okrem času konajúcich sa podujatí.Piesok z tohtoročnej série podujatí poputuje na pieskoviská detských ihrísk v košickej Mestskej časti Západ.uviedol starosta Marcel Vrchota. Program Beach Plaza Terasa sa začína v sobotu o 16.00 h, aktivity tohtoročného projektu potrvajú do 28. júla.