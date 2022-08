Na košickom letisku bol bombový poplach, oneskoril sa jeden odlet

Miesto bolo evakuované a zabezpečené

3.8.2022 (Webnoviny.sk) - Na Letisku Košice bol dnes v skorých ranných hodinách bombový poplach. Ako letisko informuje v tlačovej správe na svojej webovej stránke, oznámenie o tom, že v priestoroch letiska Košice môže byť umiestnená bomba, prijala dnes ráno polícia.Po prijatí informácie od polície boli na oddelení letovej prevádzky letiska Košice okamžite vykonané všetky potrebné úkony spojené so zaistením bezpečnosti zamestnancov letiska a cestujúcej verejnosti.Bezodkladne bol evakuovaný letiskový terminál, ako aj jednotlivé oddelenia so zabezpečením alternatívnych komunikačných postupov pre podporu zaistenia činnosti riadiaceho štábu letiska Košice.„Po príjazde príslušníkov Policajného zboru SR (PZ SR) bolo zabezpečené miesto udalosti a bola vykonaná pyrotechnická prehliadka budov letiska, priľahlých priestorov a parkovísk s negatívnym výsledkom. Následne bola prevádzka na letisku v súčinnosti s PZ SR obnovená," uvádza letisko s tým, že vec ďalej prebral Odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Košice k ďalšej realizácii.„V čase o 05:00 bol plánovaný pravidelný odlet leteckej spoločnosti Austrian Airlines do Viedne, avšak z dôvodu tejto udalosti sa odlet oneskoril o 50 minút," doplnilo letisko a dodalo, že v súvislosti s predmetnou udalosťou prijalo letisko Košice v súčinnosti s Oddelením hraničnej kontroly PZ zvýšené bezpečnostné opatrenia až do odvolania.