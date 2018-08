Na košickom Luníku IX sa začína letná akadémia

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/František Iván Foto: FOTO TASR/František Iván

Košice 1. augusta (TASR) – Letná akadémia na Deviatke vstupuje do svojho druhého ročníka. V stredu sa po minuloročnom úspechu začína ďalší program v rámci projektu ETP Slovensko - Budujeme nádej na Luníku IX. Akadémia potrvá do štvrtka 9. augusta s prestávkou počas víkendových dní. Informovala o tom Beáta Hybačková z neziskovej organizácie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj.Ako povedala koordinátorka projektov na Luníku IX Anna Lemesányiová, prvý deň akadémie, ktorý sa začne v stredu o 14.00 h, je venovaný diskusii o voľnom čase a jeho rozumnom využívaní. Počas nasledujúcich dní príde medzi deti najlepší učiteľ tohto roku, nositeľ ceny Zlatý Amos 2018, Košičan Ján Gáll.dodala s tým, že so sprievodcom Milanom Kolcunom si urobia potulky po meste, pôjdu tiež k hrnčiarovi a deti si budú môcť z hliny niečo vymodelovať.Pripomenula tiež, že okrem iného navštívia aj Rodošto – pamätný dom Františka II. Rákocziho a stretnú sa tiež s osobnosťami z médií či spisovateľkou.vysvetlila s tým, že akadémia má mať motivačný charakter.dodala Lemesányiová.Do Letnej akadémie na Deviatke sa dosiaľ prihlásilo 20 detí z celého sídliska Luník IX, ďalší záujemcovia podľa Hybačkovej ešte pribúdajú.