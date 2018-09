Na košickom sídlisku Terasa pribudne polopodzemné kontajnerovisko

Na ilustračnej snímke polopodzemné kontajnery. Foto: TASR - Michal Svítok Na ilustračnej snímke polopodzemné kontajnery. Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 24. septembra (TASR) - Košickí mestskí poslanci na svojom pokračujúcom XXII. zastupiteľstve odobrili v pondelok prenájom časti pozemku v katastrálnom území Terasa za jedno euro ročne. Účelom nájmu je výstavba polopodzemných kontajnerov.Polopodzemné kontajnery pribudnú na Triede SNP 73 v Košiciach, projekt má byť financovaný z externých zdrojov a vlastných finančných prostriedkov. Ide o vytvorenie šiestich polopodzemných kontajnerov."Už sme pripravení, čakali sme len na súhlas mestského zastupiteľstva, aby sme tento proces mohli rozbehnúť. Predpokladám, že v priebehu 10 až 12 dní začneme so stavebnými prácami," povedal pre TASR starosta mestskej časti (MsČ) Košice-Západ Ján Jakubov. Podľa jeho slov sa výstavbou zároveň zrušia štyri kontajnerové stojiská. "Bude to aj prínos pre životné prostredie," dodal s tým, že tri kontajnery budú vyhradené na komunálny odpad a po jednom na plast, sklo a papier.Ako pripomenul, výška investície zo zdrojov MsČ tvorí približne 15.000 eur. Rovnakou sumou bude projekt financovať spoločnosť Kosit, a.s.Polopodzemné kontajnerovisko by podľa jeho slov mohli dotknutí obyvatelia využívať od konca októbra. V súčasnosti sú v rámci Košíc polopodzemné kontajnery v MsČ Košice–Juh. Podobný zámer má aj MsČ Košice-Staré Mesto.