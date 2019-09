Na košický maratón dovezie bežcov z Bratislavy mimoriadny vlak

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. septembra (TASR) – Účastníci 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru sa môžu do Košíc dopraviť Maratónskym expresom. Mimoriadny vlak s programom pre bežcov bude vypravený severnou trasou Bratislava - Žilina - Košice oboma smermi. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, ktorá novinku pripravila s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja (KSK).Vlak vyrazí z bratislavskej Hlavnej stanice v sobotu 5. októbra o 11:00 a v Košiciach by mal byť o 16:17. Opačným smerom pôjde v nedeľu 6. októbra o 16:13 z Košíc, očakávaný príchod do hlavného mesta je o 22:08.uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.Do Maratónskeho expresu možno pristúpiť aj v staniciach Trnava, Leopoldov, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Spišská Nová Ves. Lístky si môžu záujemcovia kupovať online na webe maraton.kosiceregion.com.skonštatovala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.