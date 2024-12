Na kradnutom aute, bez vodičáku a pod vplyvom drog. Muž sa snažil v Šali uniknúť polícii, ale ďaleko nedošiel

23.12.2024 (SITA.sk) - Vodič na kradnutom aute utekal v Šali pred políciou. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, policajti zo Šale boli vyslaní, aby preverili hlásenie o odcudzenom vozidle Volkswagen Caddy zelenej farby, ktoré sa malo nachádzať pri obchodnom dome. Na miesto sa urýchlene presunuli, vzhľadom na to, že vozidlo sa už malo pohnúť k odjazdu.„Na ceste I/75 zo smeru Šaľa Veča smerom na Trnovec nad Váhom spozorovali vozidlo, ktoré bolo na spolujazdcovej strane značne poškodené. Policajti chceli vodiča pomocou zvukovo svetelného signalizačného zariadenia zastaviť, načo vodič nereagoval a v jazde pokračoval ďalej," informuje polícia. Vodič prešiel do protismeru a potom odbočil smerom k Váhu, no v pravotočivej zákrute dostal šmyk a zišiel z cesty.Vodič a jeho spolujazdkyňa sa následne pokúšali utiecť. „Pod hrozbou zbrane však zastali, ale nakoľko muž nespolupracoval a kládol aktívny odpor, boli voči nemu použité donucovanie prostriedky hmaty a chvaty," pokračuje polícia. Vodiča stotožnili ako 27-ročného muža a jeho spolujazdkyňu ako 18-ročnú ženu.„Taktiež bolo zistené, že vodič vozidla nie je držiteľom žiadneho vodičského oprávnenia a vozidlo, ktoré viedol bolo odcudzené toho dňa v Seredi v doobedných hodinách," uvádza polícia.Vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorá mala negatívny výsledok, avšak drogový test bol u neho pozitívny na amfetamín a metamfetamín. Lekárske vyšetrenie okrem týchto drog preukázalo aj extázu a cannabis. Vodiča so spolujazdkyňou policajti zadržali a boli s nimi vykonané ďalšie procesné úkony.