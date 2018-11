Na Kube sa uskutoční prehliadka Dni slovenského filmu

Archívne foto Foto: Facebook Eduard Kukan Foto: Facebook Eduard Kukan

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Počas šiestich novembrových dní budú mať diváci na Kube príležitosť zoznámiť sa so slovenskou kinematografiou. Od 6. do 11. novembra sa v Havane predstaví päť súčasných hraných filmov, ktoré doplní celovečerná animovaná snímka Viktora Kubala.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Dni slovenského filmu v hlavnom meste Kuby otvorí film Čiara (2017) režiséra Petra Bebjaka, thriller z prostredia organizovaného zločinu, odohrávajúci sa na slovensko-ukrajinskom pohraničí, ktorý získal šesť národných cien Slnko v sieti a stal sa druhým najnavštevovanejším slovenským filmom v domácich kinách v minulom roku. Na slávnostnom uvedení sa podľa Nôtovej zúčastní ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, minister kultúry Kubánskej republiky Alpidio Alonso Grau, veľvyslanec SR v Havane Roman Hošták a ďalší hostia.Prehliadka tiež predstaví film Špina (2017), hraný debut Terezy Nvotovej o tínedžerke, ktorej svet plný snov a túžob radikálne poznačí znásilnenie, a road movie Stanko (2015), ktorého príbeh sa dotýka obchodu s dievčatami, no zároveň rozpráva o priateľstve a univerzálnom pute medzi dvoma ľuďmi z okraja spoločnosti.dodala Nôtová s tým, že obaja tvorcovia budú po projekcii diskutovať s divákmi. Kolekciu nových filmov doplní z archívnych zbierok SFÚ celovečerná animovaná snímka Viktora Kubala Krvavá pani, príbeh o zločine a láske inšpirovaný historickou legendou o krutej Čachtickej panej.Dni slovenského filmu organizujú Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo kultúry Kubánskej republiky, veľvyslanectvo SR v Havane, veľvyslanectvo Kubánskej republiky v SR, Instituto Cubano del Arte e Industria Cinemastográficos (ICAIC) a SFÚ z poverenia MK SR. Koná sa v čase oficiálnej návštevy slovenskej delegácie na Kube, ktorej súčasťou je aj podpísanie medzinárodnej dohody medzi Kubánskou republikou a SR v oblasti kultúry.