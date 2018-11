Na Kube sa začal festival slovenských filmov

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava/Havana 7. novembra (TASR) – Slovenská kinematografia sa až do 11. novembra predstavuje filmovým fanúšikom na Kube. Prvý ročník podujatia Dni slovenského filmu otvorila v metropole karibského ostrova ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD).povedala v tejto súvislosti ministerka.V priebehu festivalových dní (6. - 11. 11.) má publikum v Havane príležitosť pozrieť si päticu súčasných medzinárodne ocenených hraných filmov, a tiež digitálne reštaurovanú animovanú snímku z archívu Slovenského filmového ústavu (SFÚ).Otváracím filmom festivalu bola v utorok (6. 11.) snímka Čiara (2017) režiséra Petra Bebjaka. Streda patrí tragickej roadmovie Stanko (2016) pod režisérskou taktovkou Rasťa Boroša. Diváci uvidia aj film Piata loď (2017), ktorý režírovala Iveta Grófová. Prehliadku súčasnej slovenskej tvorby doplní aj režisérsky debut Terezy Nvotovej Špina (2017) a roadmovie Out (2017) za osobnej účasti režiséra Györgyho Kristófa. Do programu bol vybraný aj kultový animovaný film Krvavá pani (1980) výtvarníka Viktora Kubala, ktorý sa nedávno dočkal digitálneho reštaurovania.Na zabezpečenie podujatia Dni slovenského filmu na Kube vyčlenilo Ministerstvo kultúry (MK) SR pre SFÚ sumu 10.000 eur. Laššáková verí, že nepôjde o poslednú prehliadku slovenských filmov v krajine.