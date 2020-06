Na kurzarbeit pracuje v Rakúsku už menej ako milión ľudí, o predĺženie požiadalo len 17-tisíc firiem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2020 (Webnoviny.sk) - Počet ľudí pracujúcich v Rakúsku na tzv. kurzarbeite prvýkrát od vrcholu pandémie koronavírusu klesol pod hranicu jeden milión. Program, v rámci ktorého majú zamestnanci skrátený pracovný čas so štátnymi príspevkami k mzdám, aktuálne využíva 812 745 ľudí.Oproti minulému týždňu to znamená pokles o 326-tis. osôb. Informovala o tom v utorok ministerka práce Christine Aschbacherová. Z celkového počtu 110-tis. firiem, ktoré využívajú program, požiadalo o jeho predĺženie o ďalšie tri mesiace iba 17-tis.Podniky, ktoré kurzarbeit zaviedli k 1. máju, majú na podanie žiadosti ešte týždeň. Veľa firiem už však oznámilo, že to nepovažujú za potrebné, uviedla ministerka.