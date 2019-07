Na Kyneku v Nitre sa začína výstavba 11 viladomov so 77 bytmi

V Nitre sa začína výstavba komunitného bývania Kynek Rezidencie Foto: JTRE Foto: JTRE

Nitra 11. júla (TASR) – V Nitre na Kyneku sa začína výstavba nových bytov Kynek Rezidencie. V areáli s rozlohou 1,4 hektára vznikne 11 viladomov so 77 bytmi. Výstavba by mala byť ukončená v decembri budúceho roka, realizuje ju developerská spoločnosť J&T RealEstate (JTRE). Na projekte spolupracuje s realitným fondom Náš prvý realitný o. p. f., ktorý patrí do portfólia Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, správ. spol., a. s.V lokalite v blízkosti historického kaštieľa s anglickým parkom a športovo-rekreačným areálom vyrastie uzavretý areál, ktorý bude ponúkať komunitné bývanie. Viac ako tretinu areálu bude tvoriť zeleň. Vo viladomoch s tromi nadzemnými podlažiami vznikne 33 dvojizbových, 22 trojizbových a 22 štvorizbových bytov s rozlohou od 42,9 do 107,4 štvorcového metra, informoval výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. Súčasťou areálu bude viac ako sto parkovacích miest.