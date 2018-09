Na Kysuciach čakajú vodičov od pondelka dopravné obmedzenia

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Čadca 16. septembra (TASR) – Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru cesty III/2026 v úseku Staškov – Klokočov. Na úplnú uzáveru sa musia motoristi pripraviť od pondelka (17.9.) od 7.30 h do nedele 23. septembra do 15.00 h.Ako informoval žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík premávka v oboch smeroch bude presmerovaná na cestu II/487, II/484 a III/2026 (pre nákladné vozidlá) a II/487 a cez miestne komunikácie (pre záchranné zložky, autobusy SAD a miestnych obyvateľov).Od pondelka od 7.30 h do nedele 30. septembra bude čiastočne uzavretá aj cesta II/487 v úseku Čadca – Makov. Dôvodom sú práce na železničných priecestiach. Doprava bude presmerovaná striedavo do voľného jazdného pruhu svetelným signalizačným zariadením.