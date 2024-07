Na Kysuciach sa zrazil osobný vlak s autom, vodičku musel vrtuľník previezť do nemocnice (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.7.2024 (SITA.sk) - Na železničnom priecestí v obci Vysoká nad Kysucou došlo v ranných hodinách k zrážke osobného vlaku s osobným motorovým vozidlom . Priecestie bolo chránené zvukovým a svetelným zabezpečením. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, alkohol u vodičky ani u rušňovodiča nebol zistený.Na základe doteraz vykonaného preverovania bolo zistené, že 52-ročná vodička osobného motorového vozidla zn. Mitsubishi smerovala po ceste II/487 v smere od obce Makov do obce Vysoká nad Kysucou. S vozidlom odbočila na cestu tretej triedy do časti Kelčov, pričom vošla na priecestie chránené zvukovým a svetelným zabezpečením, kde došlo k zrážke s prechádzajúcim osobným motorovým vlakom.„Po dopravnej nehode bola vodička osobného motorového vozidla prevezená do nemocnice. Alkohol u vodičky ani u rušňovodiča vykonanými dychovými skúškami zistený nebol. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho objasňovania,“ uviedla žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.Žilinskí krajskí policajti upozorňujú vodičov na bezpečný prejazd cez železničné priecestie. Žiadajú ľudí, aby rešpektovali závory a výstražné svetlá, a ešte pred vstupom na prejazd spomalili a presvedčili sa, či je možné ho bezpečne prejsť.Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou Stoj, daj prednosť v jazde, je povinnosť zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má vodič náležitý rozhľad na trať.