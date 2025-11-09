Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 9.11.2025
 Meniny má Teodor
09. novembra 2025

Na lávke pribudla socha, vystrašení vodiči volajú polícii, že je tam samovrah


Sochu svätého Jakuba na lávke v dedine Chotíkov pri Plzni musia odstrániť. Rozhodol tak krajský úrad Plzenského kraja. Dielo totiž ľaká vodiča. Mnohí si svätého Jakuba pletú s človekom chystajúcim sa ...



gettyimages 1363455247 676x609 9.11.2025 (SITA.sk) - Sochu svätého Jakuba na lávke v dedine Chotíkov pri Plzni musia odstrániť. Rozhodol tak krajský úrad Plzenského kraja. Dielo totiž ľaká vodiča. Mnohí si svätého Jakuba pletú s človekom chystajúcim sa skočiť dole. Za pravdu im dala aj polícia. Informuje o tom web TN.cz.


Lávka so sochou svätého Jakuba je v prevádzke iba niekoľko týždňov, ale už zmiatla veľa vodičov. Často pre ňu drnčia aj linky tiesňového volania. Šoféri policajtom hlásia, že na oblúku konštrukcie je samovrah.

My sme na základe mnohých telefonátov od občanov z vlastnej iniciatívy poslali na krajský úrad upozornenie, že socha na moste ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ povedala hovorkyňa plzenských policajtov Dagmar Mifková.

Socha mala byť pýchou Chotíkova. Obec za ňu zaplatila 680 tisíc korún. Podľa autora sochy by svätý Jakub mal na svojom mieste zostať. „Socha na moste je bežnou vecou. Robí sa to šesťsto rokov," povedal sochár Jan Hendrych. Nová lávka je súčasťou turistickej Svätojakubskej cesty, ktorá vedie až do Španielska k hrobu svätého Jakuba.


Zdroj: SITA.sk - Na lávke pribudla socha, vystrašení vodiči volajú polícii, že je tam samovrah © SITA Všetky práva vyhradené.

