Na Letisku Piešťany sa cestujúci môžu poradiť s o dovoze suvenírov

Letisko Prievidza sa od júla stalo colnou hranicou EÚ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 10. júla (TASR) – Cestujúci, ktorí od tohto leta využívajú nové charterové lety z Letiska Piešťany do tureckej Antalye a egyptského letoviska Hurgada, majú možnosť informovať sa o dovoze tovaru z týchto krajín. Priamo na letisku sú im k dispozícii príslušníci Colného úradu Trnava.Lety do dovolenkových destinácií sa začali v tomto lete v Piešťanoch po niekoľkoročnej prestávke.informovala hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Zlochová.uviedla.Najčastejším lákadlom dovolenkárov sú suveníry, ktoré spadajú pod medzinárodný dohovor CITES a sú vyrobené z ohrozených druhov živočíchov a rastlín, ako koraly, mušle a podobne.informovala Zlochová.Pre iných môže byť lákadlom zakúpiť čo najviac cigariet v krajine, v ktorej je tabak lacný. Bez cla a dovozných platieb však možno z týchto krajín letecky priviezť najviac 200 kusov cigariet alebo 250 gramov tabaku, pričom to platí iba pre osoby vo veku nad 17 rokov.Prievidzské letisko má od júla štatút colného letiska. Po novom na ňom môžu pristávať lietadlá z tretích krajín, teda mimo Európskej únie, rovnako sú možné aj odlety do tretích krajín. Letisko sa týmto stalo colnou hranicou EÚ. Využívať sa bude na obchodné cesty podnikateľskej verejnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Trenčín Renáta Peťovská.Colný dohľad na tomto letisku zabezpečuje Pobočka colného úradu Prievidza. Colníci budú pred každým odletom do krajín mimo EÚ a pri každom prílete z krajín mimo EÚ vykonávať colnú kontrolu tovaru, batožiny a cestujúcich osôb.priblížila Peťovská.Colníci podľa nej skontrolujú tiež prepravu peňažných prostriedkov, zbraní a streliva, ako aj prepravu predmetov kultúrnej hodnoty.dodala.Na Slovensku majú štatút colného letiska tiež letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade – Tatrách, Žiline, Piešťanoch a na Sliači. Od 1. júla sú to aj letiská v Jasnej, Prievidzi a Nitre.