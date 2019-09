Na letisku v Aténach zatkli migrantov, ktorí sa vydávali za volejbalový tím

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.9.2019 (Webnoviny.sk) - Na letisku v Aténach zatkli desať migrantov, ktorí sa vydávali za volejbalový tím. Oznámila to grécka polícia. Podľa jej údajov sa pokúšali nelegálne vycestovať do Švajčiarska.Skupina dorazila na letisko v rovnakých úboroch a s dvoma volejbalovými loptami. Polícia uviedla, že muži, pravdepodobne zo Sýrie, chceli vycestovať na pasy, ktoré im nepatrili. Namierené mali zjavne do Zürichu.Grécko je odrazovým mostíkom pre mnohých migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do západných európskych krajín.