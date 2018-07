Na letisku v Düsseldorfe zaútočil muž na strážnika nožom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 3. júla (TASR) - Pracovník bezpečnostnej služby na letisku v nemeckom meste Düsseldorf utrpel v utorok ťažké zranenia po tom, čo ho napadol útočník s nožom a bodol ho do hlavy, informuje agentúra DPA.K útoku došlo v skorých ranných hodinách v príletovej hale letiska. Dvadsaťštyriročný útočník sa k pracovníkovi letiskovej bezpečnostnej služby priblížil odzadu a jedenkrát mu neočakávane bodol nožom do hlavy, uviedla polícia.Obeť previezli do nemocnice, kde sa podrobila operácii. Podľa polície je už mimo ohrozenia života.Útočníka sa po krátkom čase na úteku podarilo zadržať. Podľa informácií denníka Bild ide o nemeckého Tunisana, ktorý je polícii známy v súvislosti s drogovými deliktami, doposiaľ sa však nedopustil násilného činu.Vyšetrovatelia vychádzajú z toho, že zadržaný muž má psychické problémy. Polícia prípad vyšetruje ako pokus o vraždu. Nie sú žiadne indície, podľa ktorých by išlo o politicky motivovaný čin, píše DPA.