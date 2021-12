Na letisku v Paríži zatkli muža podozrivého z vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího

Novinárove ostatky nikdy nenašli

Odsúdili osem nemenovaných ľudí

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vo Francúzsku zatkli Saudskoaraba podozrivého z vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího.Spravodajský portál BBC s odvolaním sa na francúzske médiá informuje, že Chálida Aídha Alutajbího zatkli v utorok na Letisku Charlesa de Gaulla.Tridsaťtriročný muž je jedným z 26 Saudskoarabov, ktorých Turecko hľadá pre novinárovu vraždu.Niekdajší strážca saudskoarabskej kráľovskej rodiny podľa rádia RTL cestoval pod svojím menom a vzali ho do súdnej väzby.Chášakdžího, ktorý žil v exile a písal pre americký denník The Washington Post články kritizujúce saudskoarabský režim a osobu korunného princa Muhammada bin Salmána, zavraždili 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, kam si šiel vybaviť dokumenty na svadbu so svojou snúbenicou. Jeho telo rozštvrtili. Novinárove ostatky nikdy nenašli.Saudská Arábia tvrdí, že novinára zabil počas „nekontrolovateľnej operácie“ tím agentov, ktorý vyslali, aby ho presvedčili na návrat do vlasti.Tureckí predstavitelia však tvrdia, že agenti konali na rozkaz z najvyšších úrovní saudskoarabskej vlády.Saudskoarabský súd v roku 2019 uznal z vraždy osem nemenovaných ľudí. Piatich z nich uznal z priamej účasti na vražde a vymeral im tresty smrti, ktoré neskôr skrátili na 20 rokov za mrežami. Ďalší traja dostali za skrytie zločinu sedem až desať rokov odňatia slobody.Špeciálna spravodajkyňa Organizácie Spojených národov (OSN) Agnes Callamardová v roku 2019 vydala správu o Chášakdžího vražde, v ktorej dospela k záveru, že bol „obeťou úmyselnej a naplánovanej popravy“ a proces v Saudskej Arábii označila za „protiklad spravodlivosti“.Uviedla v nej tiež, že saudskoarabskí prokurátori nariadili zatknutie Alutajbího v rámci vyšetrovania vraždy, ale napokon sa rozhodli ho neobviniť. V Turecku však muža súdia v neprítomnosti na základe obvinení z vraždy.