Na letisku zadržali novinára Beinarta: Pýtali sa ho na politiku

Peter Beinart, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 13. augusta (TASR) - Známeho politického komentátora Petra Beinarta, ktorý často kritizuje Izrael, zadržali na Letisku Bena Guriona v Tel Avive. Predtým, ako mu povolili vstup do Izraela, ho hodinu vypočúvali ohľadom jeho politických názorov. Informovala o tom agentúra AP.Beinart, ktorý pôsobí ako dopisovateľ prestížneho politického mesačníka The Atlantic a komentátor spravodajskej televízie CNN, uviedol, že ho v nedeľu, keď prišiel spolu s rodinou do Izraela, odviedli bokom a hodinu ho vypočúvali. Až následne mu dovolili pokračovať v ceste. Beinart prišiel do Izraela, aby sa zúčastnil bat micvy jednej svojej príbuznej.Prominentný novinár povedal, že ho poslali do malej miestnosti, kde sa ho pracovník bezpečnostnej služby pýtal na jeho politické aktivity a na jeho účasť na nenásilnom proteste v Predjordánsku. Keď si zavolal izraelského právnika, po viac ako hodine ho prepustili.komentoval svoje zadržanie na izraelskom letisku Beinart.Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua označil incident zaBar micva (u chlapcov) alebo bat micva (u dievčat) je židovský náboženský obrad, počas ktorého sa zo židovského chlapca či dievčaťa stáva dospelý človek, ktorý na seba prijíma zodpovednosť za dodržiavania prikázaní - micvot.