Na Letnej filmovej škole ocenia M. Lasicu, príde aj Nočný kráľ

Milan Lasica. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Uherské Hradiště 22. júla (TASR) – Blížiaci sa český festival Letná filmová škola (LFŠ) v Uherskom Hradišti bude mať dôstojné zastúpenie zo Slovenska. Jeho 45. ročník sa uskutoční od 26. júla do 4. augusta.Podľa programovej riaditeľky Ivy Hejlíčkovej na festivale privítajú dve významné osobnosti česko-slovenskej kinematografie - domáceho režiséra Hynka Bočana a slovenského herca Milana Lasicu. Obaja umelci si prevezmú Výročnú cenu Asociácie českých filmových klubov a uvedú svoje zásadné diela. U Lasicu to budú štyri filmy -Sladké hry minulého leta, Utekajme, už ide, Traja veteráni a Vážení priatelia, áno!Slovenský režisér Marko Škop predstaví film Nech je svetlo, ktorý na nedávnom medzinárodnom festivale v Karlových Varoch získal cenu za najlepší mužský herecký výkon, zvláštne uznanie ekumenickej poroty i umiestnenie v TOP 10 diváckej ceny. Dokumentarista Marek Kuboš uvedie svoj celovečerný debut Posledný autoportrét, za ktorý získal slovenskú výročnú cenu Slnko v sieti.Návštevníci LFŠ majú výnimočnú príležitosť spoznať hollywoodskeho kaskadéra, choreografa bojových scén a herca Vladimíra Furdíka. Tento bratislavský rodák sa môže pochváliť spoluprácou na filmoch Herkules, Kráľovstvo nebeské, Robin Hood či bondovke SkyFall. Robil dabléra Danielovi Craigovi, Orlandovi Bloomovi a iným hviezdnym hercom, ďalších pripravoval na bojové scény v seriáli Game of Thrones a spolupracoval s desiatkami významných režisérov. Účastníci Furdíkovho masterclassu nahliadnu do tajov tohto špecifického filmového umenia i nakrúcania snímky Night King, kde stvárnil desivého nočného kráľa.Filmový program je rozdelený do troch hlavných blokov História, Súčasnosť a Česko/Slovensko. V pestrom sprievodnom programe sú besedy, workshopy, koncerty, divadelné predstavenia, literárne a iné stretnutia. Okrem ďalších výstav bude mať premiéru fotografická expozícia Okamžiky sametové revoluce, pri príležitosti 30. výročia prelomových udalosti v spoločnosti. Svoj program majú aj detskí návštevníci.uviedla pre TASR Veronika Friedlová zo združenia na rozvoj cestovného ruchu Slovácko v Uherskom Hradišti.