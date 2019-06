Na leto pribudnú v Prešovskom kraji dva cezhraničné vlakové spoje

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 28. júna (TASR) - Nové vlakové spojenia prepoja Prešovský kraj s Poľskom. Súpravy budú premávať počas leta na trase Poprad – Muszyna a Medzilaborce – Sanok. Informoval o tom Prešovský samosprávny kraj (PSK) v tlačovej správe.Cezhraničné železničné spojenie Medzilaborce – Lupków – Sanok a aj takmer po deviatich rokoch obnovené spojenie na trati Poprad – Stará Ľubovňa – Plaveč – Muszyna spustia prevádzku počas víkendu 29. až 30. júna. Sezónne vlaky budú na týchto trasách premávať do 1. septembra.Dovolenkový vlak, v Poľsku nazývaný aj "Vojak Švejk", na trase Medzilaborce – Lupków – Sanok bude počas prázdninových víkendov premávať dvakrát denne v sobotu, raz v nedeľu. Popoludňajší spoj bude bez prestupu pokračovať až do Rzeszówa.uviedol predseda PSK Milan Majerský.V letných mesiacoch bude počas víkendov dvakrát denne premávať aj vlakové spojenie Poprad – Muszyna. Spoje budú zastavovať v Kežmarku, Spišskej Belej, Podolínci, Starej Ľubovni a v Plavči.Na železničnej stanici v Starej Ľubovni bude zabezpečené aj prípojné spojenie autobusov mestskej hromadnej dopravy, ktoré turistom umožní vyviezť sa až k Ľubovnianskemu hradu a späť. Prípojné spojenia budú mať turisti zabezpečené aj v stanici Muszyna, a to do stanice Krakov a Jaslo a z nej.